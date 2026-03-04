Masi Agricola, la perdita si allarga a 1,4 milioni di euro nel 2025. Ricavi penalizzati dai cambi

Masi Agricola

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha chiuso ilconpari a 64,4 milioni di euro (66,8 milioni di euro nel 2024, -3,7% a cambi correnti). La società spiega che i ricavi risultano particolarmente penalizzati sia dall'andamento dei tassi di cambio (riduzione del 1,95% a cambi costanti), con particolare riferimento all'area "Americhe", sia dalle significative vendite realizzate nell'ultimo trimestre del 2024 negli "Altri Paesi europei" in relazione a un vino speciale a marchio Masi nei confronti di un importante retailer svizzero, operazione una tantum non ripetuta nel 2025. Al netto di tali differenze, la riduzione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente sarebbe stata pari al 0,81%.Ilmigliora sia in senso assoluto, passando da euro 40.176 migliaia a euro 40.674 migliaia, sia in percentuale, passando dal 60,1% al 63,2%, per il combinato effetto di: cambi valutari sfavorevoli (incidenza negativa); crescita del business Masi Wine Experience; maggiore incidenza dei prodotti finiti nel mix delle rimanenze finali; vinificazione dell'Amarone, effettuata per la vendemmia 2025 nell'esercizio di bilancio in ragione delle particolari condizioni meteo verificatesi nell'autunno-inverno, anziché realizzata nell'esercizio successivo come di consueto.L', calcolato escludendo i costi per servizi non ricorrenti, migliora passando da euro 6.722 migliaia a euro 7.143 migliaia (EBITDA Adjusted margin dal 10,1% all'11,1%), mentre l'EBITDA Reported si attesta a euro 6.616 migliaia, contro euro 6.073 migliaia del 2024. L'EBIT passa da euro 1.786 migliaia a euro 1.673 migliaia, dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per euro 4.943 migliaia. Ilsi attesta quindi su una perdita di euro 1.431 migliaia, contro una perdita di euro 1.070 migliaia nell'esercizio precedente.Laal 31 dicembre 2025 ammonta a euro 28.514 migliaia, contro euro 27.209 migliaia al 31 dicembre 2024. A fronte di un incremento dell'attivo fisso netto che riflette soprattutto l'avanzamento dell'investimento riferito al nuovo visitor center Monteleone21 a Gargagnago, si registra una significativa contrazione del capitale circolante netto, soprattutto nei crediti commerciali, dato l'andamento infraperiodale dei ricavi (che nel 2024 sono risultati molto più concentrati nel secondo semestre), e con un incremento dei debiti verso fornitori derivante dal cronoprogramma degli investimenti.Guardando all', Masi Agricola afferma i mercati nell'insieme non sembrano presentare particolari segni di ripresa, rimanendo molto cauti i canali sia ho.re.ca che retail. La view più condivisa dagli operatori di settore immagina la persistenza di questa attitudine per il prosieguo del 2026. Troppe incertezze, anche collegate a criticità geopolitiche internazionali (ad esempio la “guerra dei dazi” tra USA e resto del Mondo, i conflitti bellici ancora pesantemente in corso in molti Paesi, la corsa al riarmo internazionale etc.) rendono molto cauti sia i consumatori che la filiera distributiva.