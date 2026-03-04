Milano 11:35
Fiducia consumatori Giappone in febbraio

Giappone, Fiducia consumatori in febbraio pari a 40 punti, in aumento rispetto al precedente 37,9 punti (la previsione era 38,2 punti).
