Parigi: pioggia di acquisti su Accor

Migliori e peggiori, Turismo
(Teleborsa) - Brilla il Gruppo di servizi francese, che passa di mano con un aumento del 3,97%.

L'andamento di Accor nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della big delle catene alberghiere segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44,45 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45,81. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 43,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
