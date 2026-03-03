Milano 10:42
44.586 -3,66%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:42
10.519 -2,42%
Francoforte 10:42
23.861 -3,15%

Crolla a Parigi Accor

Migliori e peggiori, Turismo
Crolla a Parigi Accor
(Teleborsa) - Retrocede molto il Gruppo di servizi francese, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,15%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big delle catene alberghiere, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,05 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
