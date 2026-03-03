Crolla a Parigi Accor

(Teleborsa) - Retrocede molto il Gruppo di servizi francese
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big delle catene alberghiere
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,05 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)