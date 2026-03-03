Milano 17:17
Banca Popolare di Sondrio in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'istituto di credito lombardo, che soffre con un calo del 5,47%.

Lo scenario su base settimanale di Popolare di Sondrio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Banca Popolare di Sondrio evidenzia un declino dei corsi verso area 15,42 Euro con prima area di resistenza vista a 16,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,11.

