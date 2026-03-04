Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di credito lombardo
, che guadagna bene, con una variazione del 3,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Popolare di Sondrio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Banca Popolare di Sondrio
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,83 Euro. Prima resistenza a 16,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)