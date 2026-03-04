Milano 14:52
45.276 +1,82%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:52
10.577 +0,89%
Francoforte 14:52
24.213 +1,77%

Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Avanza l'istituto di credito lombardo, che guadagna bene, con una variazione del 3,71%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Popolare di Sondrio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Banca Popolare di Sondrio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,83 Euro. Prima resistenza a 16,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```