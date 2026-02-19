Borse europee negative con trimestrali e escalation USA-Iran

S&P-500

(Teleborsa) - Finale in territorio negativo per le principali borse europee, alle prese con la stagione delle trimestrali che viaggia a pieno ritmo, in clima generale che risente delle, con l'aumento delle attività militari di Washington e Teheran nel Medio Oriente. A Piazza Affariche risente del recente collocamento a sconto. Si distingue, invece, la forte tenuta didopo i risultati del quarto trimestre oltre le attese. Focus degli investitori sul titoloche ha definito un intervento di rafforzamento finanziario, dopo aver individuato degli extra budget che hanno impatti negativi sulla posizione di cassa.; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. Lieve aumento dell', che sale a 5.005 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,24%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +64 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,35%.calo deciso per, che segna un -0,93%;registra una flessione dello 0,55%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,36%. Anche Piazza Affari termina la sessione in ribasso, con ilche chiude a 45.794,22 punti; sulla stessa linea ilche scivola dell'1,23% a 48.513 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 9,48%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,01%.avanza dell'1,89%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,39%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,84%.Seduta negativa per, che scende del 4,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,59%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,37%.di Milano,(+4,50%),(+3,35%),(+3,33%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,56%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,29%.