Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:13
24.776 -0,49%
Dow Jones 18:13
49.365 -0,60%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borse europee negative con trimestrali e escalation USA-Iran

A Milano resiste Tenaris, crolla Fincantieri

Borse europee negative con trimestrali e escalation USA-Iran
(Teleborsa) - Finale in territorio negativo per le principali borse europee, alle prese con la stagione delle trimestrali che viaggia a pieno ritmo, in clima generale che risente delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con l'aumento delle attività militari di Washington e Teheran nel Medio Oriente. A Piazza Affari affonda Fincantieri che risente del recente collocamento a sconto. Si distingue, invece, la forte tenuta di Tenaris dopo i risultati del quarto trimestre oltre le attese. Focus degli investitori sul titolo The Italian Sea Group che ha definito un intervento di rafforzamento finanziario, dopo aver individuato degli extra budget che hanno impatti negativi sulla posizione di cassa.

In Europa si scatenano gli acquisti; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'S&P-500.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. Lieve aumento dell'oro, che sale a 5.005 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,24%.

In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +64 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,35%.

Tra i listini europei calo deciso per Francoforte, che segna un -0,93%; Londra registra una flessione dello 0,55%, si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,36%. Anche Piazza Affari termina la sessione in ribasso, con il FTSE MIB che chiude a 45.794,22 punti; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share che scivola dell'1,23% a 48.513 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Tenaris, che mostra un rialzo del 9,48%.

Ben comprata DiaSorin, che segna un forte rialzo del 2,01%.

Leonardo avanza dell'1,89%.

Resistente ENI, che segna un piccolo aumento dell'1,39%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fincantieri, che ha chiuso a -11,84%.

Seduta negativa per Stellantis, che scende del 4,21%.

Sotto pressione Enel, con un forte ribasso del 3,59%.

Soffre Prysmian, che evidenzia una perdita del 3,37%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+4,50%), El.En (+3,35%), Cembre (+3,33%) e Comer Industries (+1,68%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Maire, che ha chiuso a -4,56%.

Preda dei venditori WIIT, con un decremento del 3,37%.

Si concentrano le vendite su ERG, che soffre un calo del 3,29%.
