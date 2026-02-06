Milano-Cortina, Meloni a colloquio con Nawrocki e Al Thani

(Teleborsa) - Non solo gare. Con l'arrivo di 51 reali, capi di Stato e di governo e leader delle organizzazioni internazionali arrivati in Italia per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina,lavora dietro le quinte. Prima del bilaterale con il vicepresidente degli Stati Uniti,la premier ha avuto un incontro con il presidente della Repubblica di Polonia,e con l'emiro del Qatar,"Il– fa saperein una nota – ha confermato l'eccellente stato delle relazioni bilaterali e la solidità del partenariato tra Roma e Varsavia. Nel corso del confronto, è stata approfondita la cooperazione in ambito economico-commerciale e sono state esplorate le prospettive di un ulteriore rafforzamento della collaborazione nel settore dell'industria della difesa. Ampio spazio è stato dedicato ai principali dossier internazionali, con particolare riguardo al comune impegno a sostegno del percorso per una pace giusta e duratura per l'Ucraina. È stata inoltre ribadita l'importanza strategica del consolidamento del legame transatlantico, quale pilastro fondamentale per la stabilità e sicurezza nel contesto delle attuali sfide globali".Con– riferisce sempre Palazzo Chigi – c'è stato "un approfondito scambio di vedute sulla situazione in Medio Oriente. In particolare, i due leader hanno discusso degli sforzi necessari per favorire il riavvio di un percorso negoziale tra Stati Uniti e Iran, oltre al comune impegno per la stabilizzazione e la futura ricostruzione della Striscia di Gaza. Il Presidente Meloni ha espresso profondo apprezzamento per l'efficace opera di mediazione svolta con determinazione da Doha in entrambi i contesti".L'incontro conha inoltre rappresentato l'occasione per un "confronto sul dossier libico, nel quale – si legge nella nota – è stato ribadito il pieno sostegno alla stabilità della Libia. In tale ambito, i due Leader hanno affrontato anche il tema della gestione del fenomeno migratorio, sottolineando l’importanza di un impegno comune nel contrasto ai flussi irregolari e al traffico di esseri umani lungo le direttrici del Mediterraneo".