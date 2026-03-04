Risparmio gestito, il 2026 si apre con deflussi per quasi 4 miliardi

(Teleborsa) -di euro per il mercato del, che registra a gennaiodi euro, che si confrontano con l'attivo di oltre 8,4 miliardi di dicembre 2025 e con flussi pari a +2,3 miliardi a gennaio 2025. Ilè salito invece a, rispetto ai 2.636 miliardi del mese precedente. E' quanto emerge dai dati preliminari dell'ultima mappa mensile diIl dato è condizionato dalle, che registrano una gennaio (+6,6 miliardi a dicembre), in gran parte da attribuire agli istituzionali che evidenziano deflussi per 7,48 miliardi (da una raccolta superiore a 6 miliardi a dicembre).Lefanno registrare invece unadi euro, a fronte degli 1,83 miliardi precedenti, grazie soprattutto al contributo dei, che evidenziano una raccolta di quasidi euro (1,57 miliardi a dicembre).Nell'ambito dei fondi aperti, a prevalere sono glicon(poco più di 1 miliardo a dicembre), mentre glifanno registraredi raccolta (oltre 2 miliardi a dicembre). Deflussi per i fondi(-210 milioni da +17 milioni) e(-1 miliardo da -587 milioni).anche per i fondiche fanno segnarea fornte dei -953 milioni di dicembre.