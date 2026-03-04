Risparmio gestito, il 2026 si apre con deflussi per quasi 4 miliardi

(Teleborsa) - Il 2026 si apre con un rosso di quasi 4 miliardi
di euro per il mercato del risparmio gestito
, che registra a gennaio deflussi per -3,99 miliardi
di euro, che si confrontano con l'attivo di oltre 8,4 miliardi di dicembre 2025 e con flussi pari a +2,3 miliardi a gennaio 2025. Il patrimonio gestito
è salito invece a 2.652 miliardi di euro
, rispetto ai 2.636 miliardi del mese precedente. E' quanto emerge dai dati preliminari dell'ultima mappa mensile di Assogestioni
.
Il dato è condizionato dalle gestioni di portafoglio
, che registrano un saldo negativo di 7,47 miliardi
a gennaio (+6,6 miliardi a dicembre), in gran parte da attribuire agli istituzionali che evidenziano deflussi per 7,48 miliardi (da una raccolta superiore a 6 miliardi a dicembre).
Le gestioni collettive
fanno registrare invece una raccolta di 3,48 miliardi
di euro, a fronte degli 1,83 miliardi precedenti, grazie soprattutto al contributo dei fondi aperti
, che evidenziano una raccolta di quasi 3,18 miliardi
di euro (1,57 miliardi a dicembre).
Nell'ambito dei fondi aperti, a prevalere sono gli azionari
con 1,92 miliardi di raccolta
(poco più di 1 miliardo a dicembre), mentre gli obbligazionari
fanno registrare 392 milioni
di raccolta (oltre 2 miliardi a dicembre). Deflussi per i fondi bilanciati
(-210 milioni da +17 milioni) e flessibili
(-1 miliardo da -587 milioni). Saldo attivo
anche per i fondi monetari
che fanno segnare +2,1 miliardi
a fornte dei -953 milioni di dicembre.(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)