Risparmio gestito, patrimonio r4ecord per 2.636 nel 2025

(Teleborsa) - Il mercato italiano del risparmio gestito
ha chiuso il 2025 con un patrimonio record di 2.636 miliardi
euro, in netto aumento dai 2.600 miliardi di euro di fine settembre e 2.505 miliardi euro di dicembre 2024. E' quanto emerge dai dati definitivi della Mappa Trimestrale di Assogestioni
, dai quali emerge un bilancio positivo anche sul fronte della raccolta netta
, pari a +38,2 miliardi
euro
nell’anno e +8 miliardi euro negli ultimi tre mesi.
"Nell’ultimo trimestre, l’effetto mercato
ha continuato a sostenere le masse,
con un apporto positivo di +1,1%
nel complesso e di +1,4%
sui soli fondi aperti
, il comparto più rappresentativo delle gestioni collettive, con un patrimonio
che ha raggiunto i 1.344 miliardi
euro. La raccolta netta
di questo segmento è stata invece leggermente negativa per 300 milioni
euro", spiega Alessandro Rota
, Direttore Ufficio Studi dell’Associazione, nel corso di "The Big Picture", la presentazione esclusiva dei dati su FR|Vision.
Il quadro completo dei dati definitivi mostra che, nonostante la frenata dell’ultimo trimestre, la raccolta del fondi aperti dell’intero 2025 ha superato i 16 miliardi
euro a +16,4 miliardi, cioè 5 miliardi in più rispetto al dato registrato nel 2024. Positiva per +12,5 miliardi
la lettura annuale della raccolta dei fondi di diritto italiano
.
"Si tratta del riflesso del persistente successo di pubblico dei prodotti a scadenza
- spiega Rota - che, nel 2025, hanno raccolto circa 22 miliardi
. È da parecchi anni che questa tendenza prosegue: oggi per alcune primarie case prodotto italiane le relative masse gestite sono arrivate a rappresentare il 25-30% del totale, con punte vicine al 50%
. I dati spiegano buona parte della raccolta obbligazionaria
, ma anche parte dei deflussi dei flessibili: siamo infatti di fronte a una rotazione rispetto ai prodotti flessibili lanciati anni fa”.
La raccolta dei fondi cross border
nell’anno è stata di -1 miliardi
. "Questo dato è il bilancio netto di risultati piuttosto variegati, attribuibili in gran parte a un processo in corso d parziale sostituzione tra i fondi tradizionali a gestione attiva e gli ETF, anche attivi”, ha precisato Rota.(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)