Risparmio gestito, patrimonio r4ecord per 2.636 nel 2025

(Teleborsa) - Il mercato italiano delha chiuso il 2025 con uneuro, in netto aumento dai 2.600 miliardi di euro di fine settembre e 2.505 miliardi euro di dicembre 2024. E' quanto emerge dai dati definitivi della, dai quali emerge un bilancio positivo anche sul fronte della r, pari aeuronell’anno e +8 miliardi euro negli ultimi tre mesi."Nell’ultimo trimestre,ha continuato acon un apporto positivo dinel complesso e disui soli, il comparto più rappresentativo delle gestioni collettive, con unche ha raggiunto ieuro. Ladi questo segmento è stata invece leggermenteeuro", spiega, Direttore Ufficio Studi dell’Associazione, nel corso di "The Big Picture", la presentazione esclusiva dei dati su FR|Vision.Il quadro completo dei dati definitivi mostra che, nonostante la frenata dell’ultimo trimestre, laeuro a +16,4 miliardi, cioè 5 miliardi in più rispetto al dato registrato nel 2024. Positiva perla lettura annuale della"Si tratta del riflesso del- spiega Rota - che, nel 2025, hanno. È da parecchi anni che questa tendenza prosegue: oggi per alcune primarie case prodotto italiane le relative masse gestite sono arrivate a rappresentare il. I dati spiegano buona parte della, ma anche parte dei deflussi dei flessibili: siamo infatti di fronte a una rotazione rispetto ai prodotti flessibili lanciati anni fa”.Lanell’anno è stata di. "Questo dato è il bilancio netto di risultati piuttosto variegati, attribuibili in gran parte a un processo in corso d parziale sostituzione tra i fondi tradizionali a gestione attiva e gli ETF, anche attivi”, ha precisato Rota.