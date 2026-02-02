Asset digitali, Hype resiste in un contesto globale sfavorevole

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato una, per un totale di 1,7 miliardi di dollari. Questo ha annullato gli afflussi da inizio anno, portando i flussi YTD globali a un deflusso netto di 1 miliardo di dollari, segnalando un marcato deterioramento del sentiment degli investitori verso l’asset class. Lo rileva l'approfondimento settimanale "Digital Asset Fund Flows Weekly" di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, a cura di James Butterfill, Head of Research di CoinShares.Riteniamo, spiega l'esperto, che ciò rifletta una combinazione di fattori, tra cui la nomina di un Presidente dellastatunitense più restrittivo (hawkish), le continue vendite da parte dei whale legate al ciclo quadriennale e una maggiore volatilità geopolitica. Dai massimi di ottobre 2025, il totale degli asset in gestione (AuM) è diminuito di 73 miliardi di dollari., glihanno registrato deflussi per 1,65 miliardi di dollari, con un sentiment negativo simile anche in, che hanno visto deflussi rispettivamente di 37,3 milioni e 18,9 milioni. Si sono osservati afflussi molto contenuti in(11 milioni) e(4,3 milioni).Per quanto riguarda i singoli asset, il sentiment negativo è stato diffuso:ha registrato deflussi per 1,32 miliardi di dollari,per 308 milioni, mentre anche i recenti favoritihanno visto deflussi rispettivamente di 43,7 milioni e 31,7 milioni. Short-Bitcoin ha invece registrato afflussi per 14,5 milioni, con un aumento degli AuM da inizio anno dell’8,1%.ha rappresentato un elemento positivo, con afflussi per 15,5 milioni di dollari, beneficiando della recente frenesia di vendite on-chain nei metalli preziosi tokenizzati.