Asset digitali: l’Europa guida gli afflussi approfittando del calo delle quotazioni

(Teleborsa) - Gli asset digitali
hanno registrato deflussi
per la quinta settimana consecutiva, portando il totale cumulato a $4,0 miliardi, al di sotto dei 6 miliardi registrati nello stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dal report settimanale di CoinShares
, principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, a cura di James Butterfill.
Dopo diverse settimane di volumi record negli ETP
, spiega l'esperto, l’attività è diminuita bruscamente a $17 miliardi, il livello più basso da luglio 2025, evidenziando una crescente cautela degli investitori.
A livello geografico
persiste una chiara divergenza. Svizzera, Canada e Germania
hanno guidato gli afflussi con rispettivamente 19,5 milioni di dollari, 16,8 milioni e 16,2 milioni, leggendo la recente debolezza delle quotazioni come un’opportunità di acquisto, generando $59 milioni di afflussi, mentre gli investitori statunitensi hanno fatto registrare 347 milioni di deflussi. Bitcoin
rimane il principale protagonista di questo sentiment, con 215 milioni di deflussi, mentre lo short-Bitcoin ha registrato un rinnovato interesse con afflussi per 5,5 milioni, i più elevati tra tutte le asset class.Ethereum
ha registrato i secondi maggiori deflussi, per un totale di 36,5 milioni. I prodotti multi-asset e Tron hanno visto deflussi rispettivamente di 32,5 milioni e 18,9 milioni di dollari.
Modesti afflussi si sono registrati su XRP
(3,5 milioni), Solana
(3,3 milioni) e Chainlink
(1,2 milioni), ma non sono stati sufficienti a compensare i deflussi netti complessivi nelle altcoin.(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)