Asset digitali: l’Europa guida gli afflussi approfittando del calo delle quotazioni
(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato deflussi per la quinta settimana consecutiva, portando il totale cumulato a $4,0 miliardi, al di sotto dei 6 miliardi registrati nello stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dal report settimanale di CoinShares, principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, a cura di James Butterfill.

Dopo diverse settimane di volumi record negli ETP, spiega l'esperto, l’attività è diminuita bruscamente a $17 miliardi, il livello più basso da luglio 2025, evidenziando una crescente cautela degli investitori.

A livello geografico persiste una chiara divergenza. Svizzera, Canada e Germania hanno guidato gli afflussi con rispettivamente 19,5 milioni di dollari, 16,8 milioni e 16,2 milioni, leggendo la recente debolezza delle quotazioni come un’opportunità di acquisto, generando $59 milioni di afflussi, mentre gli investitori statunitensi hanno fatto registrare 347 milioni di deflussi.

Bitcoin rimane il principale protagonista di questo sentiment, con 215 milioni di deflussi, mentre lo short-Bitcoin ha registrato un rinnovato interesse con afflussi per 5,5 milioni, i più elevati tra tutte le asset class.

Ethereum ha registrato i secondi maggiori deflussi, per un totale di 36,5 milioni. I prodotti multi-asset e Tron hanno visto deflussi rispettivamente di 32,5 milioni e 18,9 milioni di dollari.

Modesti afflussi si sono registrati su XRP (3,5 milioni), Solana (3,3 milioni) e Chainlink (1,2 milioni), ma non sono stati sufficienti a compensare i deflussi netti complessivi nelle altcoin.

