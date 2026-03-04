UniCredit: chiusura dello Stretto di Hormuz mette alla prova resilienza dei mercati emergenti

UniCredit

(Teleborsa) - La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha messo in luce lae sta. Lo evienziano gli analisti diin una ricerca sul tema, sottolinendo che la sostenibilità degli investimenti negli EM dipende ora dal fatto che il conflitto non si protragga e che gli impianti di produzione del Golfo rimangano intatti.L'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz, la via di transito per circa un quinto dell'approvvigionamento petrolifero globale, segna una grave escalation del conflitto con l'Iran, con il traffico di petroliere ormai quasi completamente bloccato. Circa 150 navi sarebbero bloccate. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la Marina statunitense potrebbe scortare le petroliere se necessario e ha incaricato la US International Development Finance Corporation di offrire assicurazioni e garanzie contro i rischi politici a sostegno del commercio marittimo nel Golfo. Le, il che le rende fortemente esposte in caso di interruzione dei flussi attraverso lo stretto. L'improvvisa interruzione sottolinea la vulnerabilità strutturale degli importatori EM in rapida crescita a qualsiasi interruzione prolungata dell'approvvigionamento del Golfo, viene evidenziato nella nota firmata da Tobias Keller, Investment Strategist di UniCredit.In termini di implicazioni di mercato, la questione centrale è quanto durerà il conflitto e se le infrastrutture energetiche critiche del Medio Oriente saranno ulteriormente coinvolte. Le economie dei mercati emergenti rappresentano ancora la maggior parte della crescita della domanda globale di petrolio, riflettendo l'aumento delle esigenze di trasporto e dell'attività industriale. Questa differenza strutturale è importante per i mercati: lealle interruzioni dei flussi globali di petrolio e gas. Di conseguenza, gli shock alle esportazioni del Golfo tendono a trasmettersi più direttamente alle pressioni macroeconomiche e di mercato per gli importatori dei mercati emergenti rispetto alle loro controparti dei mercati sviluppati.La. "Le azioni dei mercati emergenti sono state sotto pressione negli ultimi giorni a seguito dello scoppio della guerra. Un'escalation più lunga o più grave del conflitto - in particolare una che comporti una prolungata interruzione dello Stretto di Hormuz o danni significativi agli asset energetici fissi (che continuiamo a considerare uno scenario di rischio) - aumenterebbe ulteriormente i premi al rischio, rafforzerebbe il dollaro statunitense e peserebbe sul sentiment generale dei mercati emergenti", viene sottolineato.Sebbene il contesto geopolitico rimanga fluido, lo scenario di base di UniCredit prevede chenella risoluzione del conflitto. "Manteniamo pertanto la nostra posizione costruttiva sulle azioni dei mercati emergenti - si legge nella ricerca - Fondamentalmente, la stabilità dei mercati emergenti dipende dall'evitare danni duraturi alle infrastrutture produttive del Golfo. A condizione che il conflitto non si prolunghi in modo significativo e che si evitino distruzioni su larga scala, il miglioramento degli utili e le valutazioni più interessanti rispetto ai mercati sviluppati dovrebbero continuare a fornire un sostegno, mantenendo intatti il ??quadro di medio termine e il più ampio caso di investimento nei mercati emergenti".