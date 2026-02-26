Aumento capitale Yolo: conclusa in Borsa negoziazione diritti inoptati

(Teleborsa) - YOLO Group,
operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, rende noto che, in relazione all'operazione di aumento di capitale
, nelle sedute del 25 e 26 febbraio 2026
, risultano venduti 529.911 diritti di opzione non esercitati
nel periodo di offerta (Diritti Inoptati
).
I diritti di opzione danno titolo alla sottoscrizione di 294.395 azioni ordinarie di nuova emissione YOLO,
corrispondenti a circa 4,2% del totale
delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 dicembre 2025 ed eseguito in data 21 gennaio 2026 per un importo massimo di euro 6.000.000 di euro
. L’esito definitivo delle sottoscrizioni
complessivamente raccolte dopo l’Offerta in Borsa sarà comunicato al pubblico entro l’apertura della seduta di mercato del 2 marzo 2026
.
I Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo unitario di sottoscrizione di euro 0,85 (di cui euro 0,01 a capitale sociale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 9 Diritti Inoptati acquistati.