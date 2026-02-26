Aumento capitale Yolo: conclusa in Borsa negoziazione diritti inoptati

YOLO Group,

(Teleborsa) -operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, rende noto che, in relazione all'operazione di, nelle sedute del, risultano vendutinel periodo di offerta ().I diritti di opzione danno titolo allacorrispondenti adelle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 dicembre 2025 ed eseguito in data 21 gennaio 2026 per uncomplessivamente raccolte dopo l’Offerta in Borsa sarà comunicato al pubblico entro l’apertura della seduta di mercato delI Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo unitario di sottoscrizione di euro 0,85 (di cui euro 0,01 a capitale sociale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 9 Diritti Inoptati acquistati.