Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 185,653. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 183,893. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 187,413.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```