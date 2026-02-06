Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 185,653. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 183,893. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 187,413.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)