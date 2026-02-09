Milano 17:35
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio

La giornata dell'8 febbraio chiude piatta per il CABLE, che riporta un -0,04%.

L'analisi di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 1,3657 e supporto a 1,3547. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 1,3767.


