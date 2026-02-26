Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un controllato -0,16%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3693. Primo supporto visto a 1,3667. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3657.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)