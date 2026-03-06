Milano 12:51
Ascopiave, Equita incrementa target price e conferma Hold
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 3,8 euro per azione (+4%) il target price su Ascopiave, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la raccomandazione "Hold" dopo che non è emersa nessuna sorpresa dai risultati 2025, che aveva già fornito le indicazioni preliminari in occasione del piano strategico presentato pochi giorni fa.

Nella conference call: è stata confermata una piccola accelerazione nelle procedure di gara per gli assets di distribuzione, sia nei territori di competenza che a livello nazionale. Nessuna indicazione sull'intenzione di partecipare a queste procedure per motivi concorrenziali; l'impatto dall'aumento dell'IRAP potrebbe essere di circa 1,6-1,8% a livello di utile su 2026-2027; sul 2026 la società non avrà il benefico dei capital gains sulle cessioni (26,4 milioni di euro) sui conguagli tariffari per 8,6 milioni di euro e sui dividendi delle società retail cedute (25 milioni di euro circa per EstEnergy e Hera comm), tuttavia Ascopiave beneficerà del pieno consolidamento degli asset acquisiti nel 2025 (20-25 milioni di euro addizionali) e della crescita RAB per gli investimenti eligible.

La variazione del TP segue l'attesa di un maggiore focus sulle attività regolate a valle della riorganizzazione di gruppo. "Considerando la buona performance da inizio anno (+17%) Ascopiave tratta ora al 10% di premio RAB sul 2026 con una valutazione più coerente con il profilo di gruppo ed il nostro target price", si legge nella ricerca.
