Ascopiave approva piano al 2029: EBITDA a 191 milioni con M&A e nuove concessioni

Ascopiave

Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha, che si basa su quattro pilastri strategici fondamentali: crescita nel core business della distribuzione gas, diversificazione, efficienza economica ed operativa e innovazione. Nel quadriennio, il Gruppo prevede di realizzare un significativo volume di, per un ammontare complessivo pari a 675 milioni di euro.Ascopiave spiega che il processo di consolidamento del settore della distribuzione del gas naturale rappresenta un'opportunità che intende continuare a sfruttare anche in futuro, facendo leva sulle sue capacità industriali e sulla sua forza finanziaria. Lae la partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni. Sul fronte delle energie rinnovabili, ha inoltre in programma lo sviluppo green field di altri impianti, di fonte fotovoltaica, per un totale di 37 MW, che entreranno in esercizio nei prossimi anni. Oltre a questo, è previsto un importante intervento di revamping su un impianto eolico gestito in Campania (14 MW) e la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione e la produzione di idrogeno verde, destinati ad entrare a regime oltre il periodo di piano.Il Gruppo ritiene anche opportuno ", ipotizzando di poter realizzare degli investimenti che non sono stati tuttavia valorizzati nel piano economico-finanziario". Si tratta dei settori innovativi del gas sintetico e di quello degli altri servizi a rete, in particolare il settore idrico e della distribuzione elettrica, che presentano rilevanti potenzialità sinergiche con il core business della distribuzione gas, anche se caratterizzati da significative barrire all'entrata.L'del Gruppo è atteso in crescita da 152 milioni di euro del preconsuntivo 2025 a 191 milioni al 2029. L'incremento del margine operativo lordo al 2029, pari complessivamente a 39 milioni di euro, è dovuto per 40 milioni di euro alla modifica del perimetro di consolidamento nel settore della distribuzione gas, per 18 milioni di euro alla ipotizzata aggiudicazione di nuove gestioni, attraverso l'aggiudicazione di gare di ATEM, per 16 milioni di euro alla crescita dei risultati relativi al perimetro attuale del comparto della distribuzione gas (+ 7 milioni di euro), al comparto delle energie rinnovabili (+ 7 milioni di euro) e alla gestione delle attività e servizi corporate (+ 2 milioni di euro).La proiezione delal 2029 si attesta a 43 milioni di euro e non è comparabile con il risultato preconsuntivo del 2025, influenzato dalle componenti di reddito straordinarie anzidette oltre che dal contributo dei dividendi incassati dalla società partecipate prima della loro cessione (27 milioni di euro su base annua).Il capitale investito netto nell'arco del piano passa da 1.520 milioni di euro (preconsuntivo 2025) a 1.824 milioni di euro (previsione al 2029), registrando una crescita attesa del 20%. Gli impieghi al 2029 sono riferibili per l'86% alla distribuzione gas e per il 9% al comparto delle energie rinnovabili e idrogeno verde, mentre risulta ridotto sia il peso dell'investimento in partecipazioni di minoranza (2,5%), sia quello delle altre attività (2,5%). Rispetto al 31 dicembre 2025, l'indebitamento finanziario al 2029 aumenta, attestandosi a 911 milioni di euro e determinando una struttura finanziaria efficiente e coerente con il profilo di rischio delle attività detenute. L'indiceal 2029 si attesta a 4,8x e quello FFO/PFN al 15,5%.Il piano prevede una remunerazione degli azionisti attrattiva e sostenibile, prevedendo la distribuzione di undi 16 centesimi per l'anno 2025, in crescita di 1 centesimo per azione negli anni successivi fino al 2028.