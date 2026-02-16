gAIn360: l'Assemblea approva ampliamento CdA e nomina due nuovi consiglieri

gAIn360

(Teleborsa) -, società specializzata in soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per il wealth management e quotata su Euronext Growth Milan (Segmento Professionale), ha reso noti gli esiti dell'tenutasi il 13 febbraio 2026. L'assise ha deliberato favorevolmente all'unanimità su tutte le proposte all'ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione.L'Assemblea ha approvato l'incremento del numero deidel Consiglio di Amministrazione, che passa da sette a nove membri. Contestualmente, sono stati nominati due nuovi consiglieri:. I nuovi amministratori resteranno in carica fino alla scadenza naturale dell'attuale organo amministrativo, prevista con l'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2027.In linea con l'ampliamento dell', i soci hanno deliberato l'incremento del compenso lordo annuo onnicomprensivo per il Consiglio di Amministrazione, fissandolo a un totale di. Tale somma permetterà all'organo amministrativo di ripartire i compensi includendo anche i nuovi membri appena nominati.