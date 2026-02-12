G.M. Leather, conclusa offerta diritti inoptati: sottoscritto il 53,26% per 2,39 milioni

G.M. LEATHER

(Teleborsa) -, partner strategico di primari brand dei settori luxury (pelletteria e calzatura) e lifestyle (arredamento di media e alta gamma), gruppo con sede ad Arzignano e quotato su Euronext Growth Milan, rende noto che, all’esito dell’offerta in Borsa tenutasi nelle giornate del 10 e 11 febbraio 2026, non sono stati esercitati i diritti inoptati nel corso del periodo di offerta iniziato il 19 gennaio 2026 e conclusosi il 5 febbraio 2026 e, pertanto, non sono state sottoscritte ulteriori azioni di nuova emissione nell’ambito dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea del 19 dicembre 2025.La società ricorda nella nota che durante il Periodo di Offerta sono state sottoscritte n. 3.149.560 Nuove Azioni, pari al 53,26% del totale delle Nuove Azioni, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,76 (di cui Euro 0,01 a capitale sociale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo) per un controvalore complessivo pari a Euro 2.393.665,6 (comprensivo di sovrapprezzo).Le residue massime n. 2.763.990 Nuove Azioni potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2026.