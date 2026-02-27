UniCredit, retribuzione massima del CEO Orcel a 16,4 milioni di euro anche nel 2026

UniCredit

(Teleborsa) - Ladi, nelsarà la. É quanto emerge dalla relazione sulla politica di gruppo in materia di remunerazione e compensi corrisposti, pubblicata in vista dell'assemblea degli azionisti del prossimo 31 marzo.Il pacchetto retributivo dell'AD per il 2025 ha previsto uno, 1,7 milioni di euro di altri elementi fissi e una remunerazione variabile target di 8,3 milioni di euro al raggiungimento dei target di performance, con spazio per premiare l'overperformance fino ad un massimo di remunerazione variabile pari a 11,8 milioni di euro.Alla luce degli eccellenti risultati ottenuti su tutte le metriche, ildalla curva di pagamento dell'incentivo 2025, ossia 11,8 milioni di euro, da corrispondersi attraverso un piano di differimento di 7 anni e soggetto a condizioni aggiuntive di performance di lungo-termine, clausole di malus e clawback in linea con le previsioni regolamentari.L'2025, approvato dal CdA raggiunge un massimo di 630 milioni di euro ovvero +5% rispetto al bonus pool corrisposto nel 2024, coerentemente con il trend positivo della performance a livello di Gruppo e di divisione. Il bonus medio pro-capite per idi Gruppo arriva fino a circa 180 mila euro, in aumento del 15% anno su anno rispetto alla media pro-capite.Nella relazione emerge anche che sono stati spesi circa 50 milioni di euro nel 2025 per la, oltre ai rinnovi ricorrenti dei contratti collettivi, arrivando ad un circa +4% su base annua. Per il 2026 è attesa un'ulteriore crescita media delle retribuzioni fisse di circa il 3% nel Gruppo e di circa il 2% nel perimetro Italia. Ilsu ruoli comparabili rimane attorno all'1%.Inoltre, sono stati impiegati oltre 300 milioni di euro didal 2020, di cui il 75% destinato alla popolazione non-executive. Dal 2021 la media dei bonus pro-capite è aumentata del +48% sui ruoli(ovvero non-Material Risk Takers).