Farmacosmo, ricavi in calo nel 2025 a seguito di chiusura attività B2B
(Teleborsa) - Farmacosmo ha registrato nel 2025 ricavi complessivi di Gruppo pari a circa 52,0 milioni di euro, in diminuzione del 16,5% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, risultato dovuto alla chiusura strategica e programmata dell’attività B2B. Il Gruppo continua a focalizzarsi sui canali per i quali ha riscontrato una maggiore redditività, nonostante una lieve riduzione dei volumi, restando comunque trainato dal segmento Retail (-2,9% YoY): al 31 dicembre il peso del B2B è stato pari al 8% e sarà azzerato nel 2026.

L’AOV (il carrello medio) dei portali è così figurato: Farmacosmo 102 euro, BauCosmesi 51 euro, Pharmasì 66 euro, ProfumeriaWeb 73 euro e Farmawow 98 euro. Si tratta di valori medi superiori a quelli che registrano in genere gli operatori sul mercato di riferimento.

ContactU.it, la startup di telepsicologia per pazienti e aziende, raggiunge un fatturato di oltre 800 mila euro rispetto a 611 mila euro dello stesso periodo del 2024, in crescita del 31%.

Inoltre, il Cda ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società interamente partecipata Coccar in Farmacosmo.
L’operazione, spiega la società, si inserisce nel più ampio percorso di integrazione e riorganizzazione del gruppo facente capo a Farmacosmo attuata da parte dell’organo amministrativo. Tale processo è finalizzato alla semplificazione dell’assetto di governance del Gruppo e alla valorizzazione delle sinergie operative, amministrative e gestionali esistenti tra le società che lo compongono.
