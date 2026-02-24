Farmacosmo, ricavi in calo nel 2025 a seguito di chiusura attività B2B

Farmacosmo

(Teleborsa) -ha registrato nel 2025complessivi di Gruppo pari a circa 52,0 milioni di euro, in diminuzione del 16,5% rispettoallo stesso periodo dell’anno precedente, risultato dovuto alla. Il Gruppo continua aper i quali ha riscontrato una, nonostante una lieve riduzione dei volumi, restando comunque trainato dal(-2,9% YoY): al 31 dicembre il peso del B2B è stato pari al 8% e sarà azzerato nel 2026.L’(il carrello medio) deiè così figurato: Farmacosmo 102 euro, BauCosmesi 51 euro, Pharmasì 66 euro, ProfumeriaWeb 73 euro e Farmawow 98 euro. Si tratta di valori medi superiori a quelli che registrano in genere gli operatori sul mercato di riferimento., la startup di telepsicologia per pazienti e aziende, raggiunge undi oltre 800 mila euro rispetto a 611 mila euro dello stesso periodo del 2024, in crescita del 31%.Inoltre, il Cda ha approvato il progetto didella societàin Farmacosmo.L’operazione, spiega la società, si inserisce nel più ampio percorso di integrazione e riorganizzazione del gruppo facente capo a Farmacosmo attuata da parte dell’organo amministrativo. Tale processo è finalizzato alla semplificazione dell’assetto di governance del Gruppo e alla valorizzazione delle sinergie operative, amministrative e gestionali esistenti tra le società che lo compongono.