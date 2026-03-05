Eventi e scadenze del 5 marzo 2026

(Teleborsa) -
Giovedì 05/03/2026 Appuntamenti
: MWC Barcelona 2026
- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona (da lunedì 02/03/2026 a giovedì 05/03/2026) ITB Berlin 2026
- Berlin ExpoCenter City - ITB Berlin è uno degli eventi annuali più importanti a livello mondiale nel settore del turismo. Con il tema "Discover the stories behind 60 years of legacy", la fiera riunisce professionisti del settore turistico, offrendo un'opportunità unica per esplorare le ultime tendenze, innovazioni e sviluppi nel campo del turismo globale. Oltre alla tradizionale fiera espositiva, la ITB Berlin 2025 ospita l'ITB Berlin Convention (da martedì 03/03/2026 a giovedì 05/03/2026) 130° Consiglio nazionale della Fabi
- East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell’era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata (da martedì 03/03/2026 a giovedì 05/03/2026) KEY – The Energy Transition Expo
- Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026) CyberSEC2026
- Scuola Superiore di Polizia, Roma - 5ª edizione della Conferenza organizzata da CyberSecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, dal titolo "Cybercrime e CyberWar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune". Interverranno, tra gli altri, i ministri Piantedosi e Urso, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Ivano Gabrielli (Direttore Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica) (da mercoledì 04/03/2026 a giovedì 05/03/2026) 2026 IIF European Summit
- Bruxelles & Online - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Securing Growth – Innovating to Compete". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos (Vicepresidente della Banca centrale europea) (da mercoledì 04/03/2026 a giovedì 05/03/2026) MECSPE 2026
- BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026) UE - Consiglio "Giustizia e affari interni"
- I ministri degli Affari interni discuteranno, tra l'altro, di Schengen, migrazione e del futuro di Europol e approveranno conclusioni sulla nuova strategia dell'UE in materia di droghe. I ministri della Giustizia dovrebbero raggiungere un accordo sull'orientamento generale concernente il regolamento sulla protezione degli adulti e discutere della lotta all'impunità della Russia e di diritti fondamentali (da giovedì 05/03/2026 a venerdì 06/03/2026) BCE
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
08:30 - CFO Summit 2026
- Dublino (in presenza e online) - Evento organizzato da EY in partnership con il Financial Times. Riunisce leader della finanza, della politica e del business per discutere su volatilità globale, trasformazione finance e competitività
09:30 - ANSFISA - "Sicurezza e tutela delle infrastrutture sul territorio"
- Università Mediterranea di Reggio Calabria - Convegno promosso da ANSFISA con RemTech Expo. Un appuntamento di rilievo istituzionale e tecnico che riunirà rappresentanti del Governo, della Regione, del territorio, del mondo accademico e dei principali operatori del settore infrastrutturale. Tra gli interventi, il Sottosegretario Alessandro Morelli, il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Marco Fioravanti, l'AD di FS Engineering Dario Lo Bosco e l'AD di Stretto di Messina Pietro Ciucci Aziende
: Ascopiave
- CDA: Bilancio Azimut
- CDA: Bilancio Lufthansa
- Risultati di periodo Eurocommercial Properties
- CDA: Preconsuntivo Bilancio GENERALFINANCE
- CDA: Bilancio Italmobiliare
- CDA: Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Macy's
- Risultati di periodo Marvell Technology
- Risultati di periodo Mediobanca
- CDA: Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2025 Piaggio
- CDA: Bilancio Snam
- Appuntamento: Presentazione del Piano Strategico 2026-2030 e dei Risultati finanziari dell'anno 2025, presso la nuova sede di Snam a Milano, alle h 10.00. Dopo la presentazione, dalle ore 13:30 circa, è prevista la conferenza stampa con il CEO Agostino Scornajenchi e il CFO Luca Passa Tinexta
- CDA: Bilancio Victoria's Secret
- Risultati di periodo Zalando
- Risultati di periodo
08:30 - Nexi
- Appuntamento: 2026 Capital Markets Day - Presentazione dei risultati FY25 e Piano strategico