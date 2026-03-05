Eventi e scadenze del 5 marzo 2026

Giovedì 05/03/2026

Ascopiave

Azimut

Lufthansa

Eurocommercial Properties

GENERALFINANCE

Italmobiliare

Macy's

Marvell Technology

Mediobanca

Piaggio

Snam

Tinexta

Victoria's Secret

Zalando

Nexi

(Teleborsa) -- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona- Berlin ExpoCenter City - ITB Berlin è uno degli eventi annuali più importanti a livello mondiale nel settore del turismo. Con il tema "Discover the stories behind 60 years of legacy", la fiera riunisce professionisti del settore turistico, offrendo un'opportunità unica per esplorare le ultime tendenze, innovazioni e sviluppi nel campo del turismo globale. Oltre alla tradizionale fiera espositiva, la ITB Berlin 2025 ospita l'ITB Berlin Convention- East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell’era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata- Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale- Scuola Superiore di Polizia, Roma - 5ª edizione della Conferenza organizzata da CyberSecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, dal titolo "Cybercrime e CyberWar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune". Interverranno, tra gli altri, i ministri Piantedosi e Urso, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Ivano Gabrielli (Direttore Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica)- Bruxelles & Online - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Securing Growth – Innovating to Compete". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos (Vicepresidente della Banca centrale europea)- BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale- I ministri degli Affari interni discuteranno, tra l'altro, di Schengen, migrazione e del futuro di Europol e approveranno conclusioni sulla nuova strategia dell'UE in materia di droghe. I ministri della Giustizia dovrebbero raggiungere un accordo sull'orientamento generale concernente il regolamento sulla protezione degli adulti e discutere della lotta all'impunità della Russia e di diritti fondamentali- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria08:30 -- Dublino (in presenza e online) - Evento organizzato da EY in partnership con il Financial Times. Riunisce leader della finanza, della politica e del business per discutere su volatilità globale, trasformazione finance e competitività09:30 -- Università Mediterranea di Reggio Calabria - Convegno promosso da ANSFISA con RemTech Expo. Un appuntamento di rilievo istituzionale e tecnico che riunirà rappresentanti del Governo, della Regione, del territorio, del mondo accademico e dei principali operatori del settore infrastrutturale. Tra gli interventi, il Sottosegretario Alessandro Morelli, il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Marco Fioravanti, l'AD di FS Engineering Dario Lo Bosco e l'AD di Stretto di Messina Pietro Ciucci- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2025- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione del Piano Strategico 2026-2030 e dei Risultati finanziari dell'anno 2025, presso la nuova sede di Snam a Milano, alle h 10.00. Dopo la presentazione, dalle ore 13:30 circa, è prevista la conferenza stampa con il CEO Agostino Scornajenchi e il CFO Luca Passa- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo08:30 -- Appuntamento: 2026 Capital Markets Day - Presentazione dei risultati FY25 e Piano strategico