OPA Tinexta, adesioni in modesto rialzo allo 0,05%

Tinexta

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 3 marzo 2026 sono state presentate 3.960 richieste di adesione.Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 10.529, pari allo 0,054% delle azioni oggetto dell'offerta. L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.