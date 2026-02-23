Milano 16:35
Indice Fed Dallas USA in febbraio

USA, Indice Fed Dallas in febbraio pari a 0,2 punti, in aumento rispetto al precedente -1,2 punti.

