Fincantieri, Remazel completa l’acquisizione di H Tech in Brasile

Fincantieri

(Teleborsa) - Remazel, società del Gruppo, annuncia di aver completato l’acquisizione del 100% delle quote di H Tech Serviços e Manutenção Ltda., società brasiliana specializzata nei servizi di ispezione e manutenzione di impianti offshore.L’operazione, spiega una nota, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita e consolidamento di Remazel e rafforza ulteriormente il suo posizionamento nel mercato dei servizi di assistenza e manutenzione offshore, con particolare focus sul Brasile e sulle aree adiacenti. L’acquisizione è concepita come investimento di lungo periodo, orientato alla creazione di valore per clienti, partner e stakeholder. Il Brasile rappresenta oggi una delle aree a più forte espansione degli investimenti Oil & Gas offshore e costituisce al contempo un mercato di rilevante sviluppo per le attività nel dominio subacqueo (UW), ambito nel quale Remazel riveste un ruolo strategico per il Gruppo.Nei prossimi mesi verrà avviato un, con l’obiettivo di massimizzare le sinergie industriali e organizzative. L’integrazione consentirà di sostenere in modo ancora più efficace le richieste di service derivanti dalla crescente base installata di equipment Remazel, rafforzando la capacità operativa e la gestione di progetti caratterizzati da elevata complessità tecnica nel mercato globale dell’energia.La combinazione tra il know-how ingegneristico e la struttura organizzativa di Remazel e le competenze specialistiche e l’esperienza operativa del team H Tech darà vita a un’organizzazione in grado di supportare progetti complessi a livello internazionale con elevati standard di affidabilità, sicurezza e orientamento al cliente., ha dichiarato: "Questa acquisizione si inserisce pienamente nella strategia di crescita internazionale del Gruppo. Il Brasile è un’area in forte espansione per gli investimenti Oil & Gas offshore e rappresenta un contesto di significativo sviluppo anche per il dominio subacqueo. In questo scenario,in un segmento ad alto contenuto tecnologico".