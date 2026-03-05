Milano 14:14
45.239 -0,22%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:14
10.547 -0,20%
Francoforte 14:14
24.159 -0,19%

Francoforte: andamento sostenuto per Evonik Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti Evonik Industries, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evonik Industries rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 13,91 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,43. Il peggioramento di Evonik Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
