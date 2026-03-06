Milano 12:54
44.140 -1,05%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:54
10.358 -0,54%
Francoforte 12:54
23.601 -0,90%

Francoforte: si concentrano le vendite su Evonik Industries

(Teleborsa) - Ribasso per Evonik Industries, che presenta una flessione dell'1,85%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evonik Industries rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Evonik Industries segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,69 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,01. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
