Francoforte: calo per Qiagen

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che passa di mano con un calo del 3,33%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Qiagen subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di Qiagen mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,86.

