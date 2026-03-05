Francoforte: calo per Qiagen

fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 3,33%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)