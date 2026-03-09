Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:44
24.660 +0,07%
Dow Jones 19:44
47.161 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: si concentrano le vendite su Qiagen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che tratta con una perdita del 2,92%.

La tendenza ad una settimana di Qiagen è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Qiagen segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 37,56 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 38,67. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 37,17.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
