Francoforte: scambi in forte rialzo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Effervescente la società di packaging
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,13%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gerresheimer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di contenitori
rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 17,32 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 18,43. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 19,54.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)