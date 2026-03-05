Milano 14:16
Francoforte: scambi in forte rialzo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Effervescente la società di packaging, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,13%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gerresheimer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di contenitori rispetto all'indice.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 17,32 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 18,43. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 19,54.

