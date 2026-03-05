GlobalData passa dall'AIM al Main Market del London Stock Exchange

GlobalData

(Teleborsa) -, azienda leader nel settore dei dati, degli insight e della tecnologia, è. Questa mossa consentirà l'accesso a un bacino di capitale più ampio, in modo che l'azienda possa continuare a investire nel proprio business e nella propria piattaforma.Nell'esercizio 2025, GlobalData ha adottato un approccio di vendita basato sulle soluzioni, ha effettuato investimenti innovativi nell'intelligenza artificiale che stanno generando valore per il cliente, hae ha mantenuto un bilancio solido."Dalla nostra quotazione all'AIM, GlobalData si è evoluta fino a diventare un leader globale nel settore dei dati e dell'intelligence - ha commentato il- In un mondo incerto, i nostri dati proprietari, potenziati dall'intelligenza artificiale, e le analisi degli esperti sono fondamentali per alcune delle più grandi aziende al mondo, che si affidano a noi per ottenere l'intelligence precisa di cui hanno bisogno alla velocità della luce"."Il passaggio al Main Market è un, migliora la nostra visibilità e ci posiziona per attrarre una gamma più ampia di investitori e clienti globali a supporto delle nostre ambizioni future", ha aggiunto.