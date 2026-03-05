Iran, si teme escalation. UE lavora su diplomazia. Via libera aiuti a Cipro

(Teleborsa) - Mentre la, la Francia autorizza gli aerei statunitensi ad usare le basi militari francesi, mentre il Regno Unito invia altri 4 jet ed ilalla guerra in Iran.Il primo ministro canadese, infatti,che il suo Paese possaed ha assicurato, insieme al Premier australiano Anthony Albanese, "sosterremo i nostri alleati".Dal canto suo, il premier britannicoha annunciato"per rafforzare le operazioni difensive in Qatar e in tutta la regione".Nel frattempo, logli aerei statunitensi ad, nei pressi di Marsiglia, per ledei partner in Medioriente, nel quadro degli, non anche agli aerei da combattimento attivi nelle aree del conflitto.Il via libera all'uso delle basi francesi arriva in concomitanza con laalla Presidente del consiglio italianaed al Premier greco. L'iniziativa è stata presa in mattinata dall'inquilino dell'Eliseo per "e nel Mediterraneo orientale" e per assicurare "la libertà di navigazione nel Mar Rosso"."I due leader - ha confermato una nota di Palazzo Chigi - hannosia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale, concentrandosi in particolare sull'" ed hanno "ribadito ilcolpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani e la sicurezza di Cipro e a evitare un'escalation militare in Libano".Frattanto, in seguito all'questa mattina alla Camera, l'Aula di Montecitorio ha dato ilfavorevoli, 100 contrari e 14 astenuti. Bocciata invece la risoluzione presentata da Pd-Avs-M5s, mentre sono state approvate, con votazione per parti separate, parti di risoluzioni presentate da Italia Viva e da Azione-Pld.E mentre si teme una escalation del conflitto,, prima della videoconferenza in agenda oggi con i partner del Golfo, ha affermato che ci deve essere ancora. "La nostra visione comune è che, che il conflitto non continui e che ci sia il", ha detto Kallas, aggiungendo "l'Iran sta esportando la guerra, sta cercando di estenderla al maggior numero possibile di paesi per seminare il caos"Si attende oggi anche una, per valutare le capacità difensive missilistiche dell'Alleanza, in seguito al missile caduto ieri in Turchia ed alle minacce che incombono sul Libano.