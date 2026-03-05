Italmobiliare, ricavi aggregati in aumento e MOL in flessione nel 2025. Dividendo di 1,1 euro

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha chiuso ilconpari a 1.750 milioni di euro (+9,7% sul 2024). Ricavi in crescita per tutte le società del gruppo ad eccezione di Italgen, che chiude un anno molto positivo ma si confronta con un 2024 da record in termini di volumi di produzione. CDS-Casa della Salute (+26,8%), Gruppo Clessidra (+23,2%), Bene Assicurazioni (+21,7%) e Caffè Borbone (+10,8%) sono le società che fanno registrare i maggiori incrementi rispetto al precedente esercizio. Ildelle Portfolio Companies è pari a 200,5 milioni di euro, in flessione rispetto ai 228,9 milioni del 2024 ma in significativo miglioramento nel quarto trimestre dell'anno anche grazie alla progressiva normalizzazione dei prezzi della materia prima caffè.Al 31 dicembre 2025 ildi Italmobiliare, escludendo le azioni proprie, è in aumento e pari a 2.304,9 milioni di euro (2.215,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024). Considerando la distribuzione di dividendi effettuata nel corso del periodo pari a 38,0 milioni di euro e il buy-back per 6,1 milioni di euro, la performance netta del NAV è positiva per 133,2 milioni di euro (+6%). Il NAV per azione è pari a 54,8 euro (+6,3% considerando effetto combinato di dividendo e buyback). Dopo la distribuzione di dividendi per 38 milioni di euro nel corso dell'esercizio, ladi Italmobiliare S.p.A. è positiva e pari a +231 milioni di euroNel corso dell'anno Italmobiliare ha acquisito un ulteriore 5% del capitale di Bene Assicurazioni, portando la partecipazione detenuta nel capitale sociale della Compagnia al 25%. In merito alla valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio, si ricorda che a ottobre 2025 Italmobiliare ha incassato 45,1 milioni di euro dallain, detenuta tramite Fin. Priv., realizzando una plusvalenza di 30,8 milioni di euro.Italmobiliare ha chiuso il bilancio 2025 con undi 55,4 milioni di euro rispetto ai 104,8 milioni del 2024. La flessione rispetto all'esercizio precedente è dovuta ai minori proventi non ricorrenti derivanti da cessioni, all'effetto cambio, alle performance meno positive di alcuni fondi di Private Capital e ad un minore apporto di dividendi da parte di alcune partecipateIl Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima Assemblea la distribuzione di undi 1,1 euro per azione.Al termine della riunione Carlo Pesenti ha informato i consiglieri di aver dato agli azionisti di riferimento la propria disponibilità ad assumere in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di amministrazione, in subordine alle decisioni che dallo stesso saranno deliberate,, oltre a quello di Consigliere Delegato. Pesenti, che nell'anno 2025 ha lasciato la direzione Generale della società, ha inoltre anticipato che, soprattutto in un'ottica di evoluzione e rafforzamento dell'assetto manageriale di Italmobiliare, proporrà lache avrà il compito di elaborare le scelte operative più importanti per la Società e per il Gruppo"In un contesto complesso e caratterizzato da forte volatilità, ladi Italmobiliare, fondato su innovazione, competitività e sostenibilità, ha permesso di generare una crescita del NAV e dare ulteriore impulso allo sviluppo delle nostre piattaforme industriali - sottolinea Carlo Pesenti, Consigliere Delegato di Italmobiliare - La solidità del portafoglio, diversificato e caratterizzato da marchi di assoluta eccellenza, unitamente a una posizione di cassa ancora significativa ci consentono di guardare con fiducia al futuro con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente le partecipazioni in portafoglio e cogliere eventuali opportunità in termini di investimenti e disinvestimenti".