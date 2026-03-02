ICOP, utile rettificato quasi raddoppiato a 36,6 milioni nel 2025. Dividendo di 0,14 euro

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha chiuso il 2025 conpari a 505,2 milioni di euro e unpari a 93,2 milioni (EBITDA Margin al 18,5%). I dati comprendono quelli relativi a Palingeo e AGH per i mesi pre-acquisizione, senza tener conto degli impatti derivanti dall'applicazione dei principi IFRS e al netto dei costi straordinari e di transazione. Il backlog si attesta a oltre 1,462 miliardi di euro.mostrano ricavi totali pari a 428,3 milioni di euro (+135% rispetto a 182,3 milioni al 31.12.2024), EBITDA rettificato pari a 84,6 milioni di euro (+108% rispetto a 40,7 milioni al 31.12.2024), EBITDA Margin rettificato al 20,3%,pari a 36,6 milioni di euro (+92% rispetto a 19,1 milioni al 31.12.2024), Indebitamento Finanziario Netto rettificato pari a 129,6 milioni di euro (disponibilità finanziarie nette positive per 15,5 milioni al 31.12.2024)"Il 2025 conferma un percorso di crescita organica solido e continuo, sostenuto da un backlog record che ci offre visibilità pluriennale e basi robuste per il futuro - ha dichiarato l'- Abbiamo ampliato la nostra presenza internazionale mantenendo disciplina esecutiva e selettività nelle scelte industriali. Nel corso dell'anno abbiamo dimostrato concretamente l'efficacia della strategia di aggregazione: l'ingresso di realtà altamente specializzate, con cui condividiamo cultura tecnica e visione di lungo periodo, sta rafforzando il Gruppo e generando sinergie operative e commerciali tangibili; cresciamo integrando competenze".Alla luce dei risultati ottenuti, il CdA ha approvato di proporre all'assemblea degli azionisti, che si terrà, come da calendario finanziario, in data 7 aprile 2026 in prima e unica convocazione, la proposta di distribuire unpari a 0,14 euro per azione in circolazione. La proposta di distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario: data di stacco della cedola il 13 aprile 2026, record date (data di legittimazione al pagamento) il 14 aprile 2026 e data di pagamento il 15 aprile 2026.