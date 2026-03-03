Wall Street argina le perdite a metà giornata

Dow Jones

(Teleborsa) -a causa dellee dei, non negate dal Presidente della Fedin un intervento sulla politica monetaria ed i prezzi. Il membro della banca centrale USA ha però attribuitopiuttosto che all'escalation delle quotazioni petrolifere, il cui impatto è minore in USA.A New York, l'indiceè comuque risalito dai minimi iniziali a 48.581 punti, e mostra uno scarto percentuale pari a -0,66%: l'indice prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea l', che continua la seduta a 6.830 punti, in calo dello 0,74%. In rosso il(-0,86%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,45%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,50%),(-1,69%) e(-1,12%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,45%),(+2,16%),(+1,81%) e(+1,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,18%.scende del 2,41%.Calo deciso per, che segna un -2,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,23%.Tra i(+6,28%),(+5,39%),(+4,96%) e(+4,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,89%.Crolla, con una flessione del 5,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,90%.