Wall Street argina le perdite a metà giornata

(Teleborsa) - Wall Street prosegue in rosso
a causa delle tensioni geopolitiche
e dei timori di ripercussioni inflazionistiche
, non negate dal Presidente della Fed John Williams
in un intervento sulla politica monetaria ed i prezzi. Il membro della banca centrale USA ha però attribuito maggiore responsabilità ai dazi
piuttosto che all'escalation delle quotazioni petrolifere, il cui impatto è minore in USA.
A New York, l'indice Dow Jones
è comuque risalito dai minimi iniziali a 48.581 punti, e mostra uno scarto percentuale pari a -0,66%: l'indice prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.830 punti, in calo dello 0,74%. In rosso il Nasdaq 100
(-0,86%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,45%).
Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori materiali
(-2,50%), beni industriali
(-1,69%) e sanitario
(-1,12%) sono tra i più venduti.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+2,45%), IBM
(+2,16%), Microsoft
(+1,81%) e Verizon Communication
(+1,78%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar
, che prosegue le contrattazioni a -4,18%. Nike
scende del 2,41%.
Calo deciso per Amgen
, che segna un -2,27%.
Sotto pressione Boeing
, con un forte ribasso del 2,23%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Workday
(+6,28%), Thomson Reuters
(+5,39%), Atlassian
(+4,96%) e Intuit
(+4,46%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Micron Technology
, che prosegue le contrattazioni a -6,89%.
Crolla Western Digital
, con una flessione del 5,59%.
Vendite a piene mani su Ferrovial
, che soffre un decremento del 5,20%.
Pessima performance per Applied Materials
, che registra un ribasso del 4,90%.