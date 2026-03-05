Piaggio, conti 2025 in calo con leggero miglioramento del gross margin. Niente saldo sul dividendo

Piaggio

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha registratoconsolidati del Gruppo nelpari a 1.501,9 milioni di euro (-11,7% rispetto a 1.701,3 milioni di euro nel 2024, -9% a cambi costanti). A livello geografico è stata registrata una flessione generale che ha riflesso principalmente la contrazione del mercato europeo e US e la contrazione del mercato premium in APAC: Emea e Americas hanno segnato un -10,5%, Asia Pacific -14% (-8,4% a cambi costanti) e l'India -14% (-6,6% a cambi costanti). Ilè stato pari a 457,6 milioni di euro (-7,9% rispetto ai 497,1 milioni di euro registrati nel 2024), con un'incidenza sul fatturato del 30,5% (29,2% nel 2024).L'evoluzione del conto economico sopra descritta porta a unconsolidato di 250,8 milioni di euro (-12,5% rispetto ai 286,7 milioni di euro nel 2024). L'EBITDA margin è pari al 16,7% (16,9% al 31 dicembre 2024). Il risultato operativo () è stato pari a 101,2 milioni di euro (-31,5% rispetto ai 147,7 milioni di euro nel 2024 ma sopra i 99,6 milioni di euro attesi dal consensus). L'EBIT margin è pari a 6,7% (8,7% al 31 dicembre 2024). Nel 2025 il Gruppo Piaggio ha consuntivato unpositivo per 34 milioni di euro, in contrazione del 49,4% rispetto ai 67,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024 (vs 33,4 milioni di euro attesi).L'(PFN) al 31 dicembre 2025 risulta pari a 577,6 milioni di euro (534 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2024). L'incremento riflette principalmente la riduzione del debito commerciale. Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivatoper 140,6 milioni di euro (182,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024).Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea diin aggiunta all'acconto di 4 centesimi di euro pagato il 24.09.2025, data stacco cedola 23.09.2025). Pertanto, il dividendo totale dell'esercizio 2025 è stato pari a complessivi di Euro 14.100.515,52.Il CdA ha inoltre deliberato, oltre all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, di sottoporre all'approvazione dell'assemblea la proposta didi 2.285.007(pari allo 0,6443% del capitale sociale), mantenendo invariato l'attuale capitale sociale.