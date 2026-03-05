Piaggio, Colaninno: 2025 anno complesso, confermate strategie di prodotto di lungo periodo

(Teleborsa) - "Il 2025 è stato sicuramente un anno complesso
a livello mondiale, con fattori esogeni macroeconomici di non poco conto, quali i nuovi dazi commerciali, l'aumento del costo delle materie prime, e l'andamento delle valute internazionali, che hanno mostrato un marcato indice di volatilità". Lo ha detto Michele Colaninno, Amministratore delegato
del Gruppo Piaggio
, commentano i risultati 2025
.
"In questo contesto, il Gruppo Piaggio è riuscito comunque a consolidare marginalità interessanti
, migliorando il gross margin percentuale rispetto all'anno precedente, attraverso processi sempre volti a migliorare la produttività aziendale", ha aggiunto.
"La gestione dei flussi di cassa rimane uno degli elementi fondamentali
per poter essere sempre flessibili su tutti i mercati, considerata la complicata analisi degli eventi contingenti - ha evidenziato Colaninno - L'incremento degli ammortamenti nell'anno è sostanzialmente la conseguenza dell'avvio della produzione delle motorizzazioni elettriche imposte dal Green Deal europeo. Gli investimenti nei siti produttivi stanno procedendo secondo i piani, e questo ci consente di poter allocare le produzioni in modo da poter seguire i diversi mercati in modo efficiente".
"Nonostante sia ancora complicato fare delle precise previsioni riguardo al futuro prossimo, sono confermate le strategie di prodotto di lungo periodo
nella mobilità leggera delle due ruote, nei veicoli commerciali e nella robotica avanzata che, con impegno, coniughino sviluppo e innovazione, marcando sempre di più la forza e il valore dei nostri marchi nei diversi mercati, per consolidare ulteriormente il nostro ruolo tra i principali leader di mercato a livello mondiale".