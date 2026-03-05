Milano 9:37
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sesa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, in flessione del 2,44% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 75,47 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 76,77. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 78,07.

