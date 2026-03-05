Milano 16:27
44.803 -1,18%
Nasdaq 16:27
24.977 -0,47%
Dow Jones 16:27
48.110 -1,29%
Londra 16:27
10.469 -0,94%
Francoforte 16:27
23.929 -1,14%

USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel quarto trimestre
USA, Costo unitario lavoro nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +2,8%, in aumento rispetto al precedente -1,8% (la previsione era +2%).
Condividi
```