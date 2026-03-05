Milano 15:38
Economia, Macroeconomia
USA, cresce più delle attese la produttività del settore non agricolo nel quarto trimestre
(Teleborsa) - Nel 4° trimestre del 2025 la produttività del settore non agricolo in USA è stimata in aumento del 2,8% su base trimestrale, superiore a quanto indicato dal consensus, dopo il +5,2% dei tre mesi precedenti (dato rivisto da +4,9%).

Secondo la stima preliminare del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, anche il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è aumento del 2,8%, oltre le stime degli analisti che si attendevano +2%, dopo aver registrato un decremento pari all'1,8% nel 3° trimestre 2025 (rivisto da -1,9%).

(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)
