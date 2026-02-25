Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 24/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un moderato -0,04%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,7752. Primo supporto a 0,7734. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,7728.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
