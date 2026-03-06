Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Giornata positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude a 10.439,7.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE 100. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10.762,2, con il supporto più immediato individuato in area 10.265,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10.091,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)