Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Giornata positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude a 10.439,7.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE 100. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10.762,2, con il supporto più immediato individuato in area 10.265,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10.091,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
