Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Giornata pressoché debole per l'indice nipponico, che ha terminato in calo a 55.569.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58.197,7, con il supporto più immediato individuato in area 53.592,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51.616,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)