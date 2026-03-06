Milano 5-mar
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/03/2026

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Giornata pressoché debole per l'indice nipponico, che ha terminato in calo a 55.569.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58.197,7, con il supporto più immediato individuato in area 53.592,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51.616,9.


