Carburanti e inflazione, MIMIT: domani Urso presiede Commissione allerta rapida

(Teleborsa) - Domani, venerdì 6 marzo,
si terranno a Palazzo Piacentini due riunioni della Commissione allerta rapida,
convocate - in materia di energia e carburanti e del relativo impatto su inflazione e carrello della spesa - dal Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso
, che presiederà i lavori.
Lo rende noto il Mimit spiegando che al primo incontro delle ore 9.30 — dedicato all’andamento dei mercati energetici, con particolare riferimento ai prodotti petroliferi e ai carburanti — parteciperanno, oltre ai ministeri competenti: la Guardia di Finanza; le Autorità competenti in materia, tra cui ARERA, Banca d'Italia, ISTAT e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; le organizzazioni sindacali; e i rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui FAIB Confesercenti, FEGICA, FIGISC, ANISA, Confindustria, Assopetroli-Assoenergia, UNEM, Assogasliquidi, Confetra, Conftrasporto e Assocostieri.Nel secondo incontro, a
lle ore 11.30 — focalizzato sulle possibili ricadute sull’inflazione, c
on specifico riguardo al carrello della spesa e al settore agroalimentare — prenderanno parte, oltre ai ministeri competenti: la Guardia di Finanza; i componenti istituzionali già citati in precedenza; le organizzazioni sindacali; e i rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui Coldiretti, Confagricoltura, CIA - Agricoltori Italiani, Filiera Italia, Legacoop, AGCI - Associazione Generale delle Cooperative Italiane, Confcooperative, Federalimentare, Unione Italiana Food, Unieat, Centromarca, Confcommercio, Fiesa, Confimprese, Federdistribuzione, ANCD Conad e ANCC Coop.
Nella giornata di ieri, le quotazioni petrolifere hanno ripreso a correre: il Brent h
a sfondato quota 85 dollari al barile, la quotazione internazionale del gasolio, di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, è al massimo dal 14 settembre 2023, quella benzina dal 15 gennaio 2025. Con queste quotazioni, riporta Staffetta online, i riflessi sui prezzi dei carburanti alla pompa sono inevitabili e immediati
: verde al massimo dal 2 luglio 2025, diesel al massimo dal 29 ottobre 2023.
Il gasolio in modalità "self service" proiettato verso quota 1,9 euro - mentre la media nazionale in modalità "servito" è già a un passo dai due euro al litro.(Foto: bizoon | 123RF)