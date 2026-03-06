Carburanti e inflazione, MIMIT: domani Urso presiede Commissione allerta rapida

(Teleborsa) -si terranno a Palazzo Piacentini due riunioni dellconvocate - in materia di energia e carburanti e del relativo impatto su inflazione e carrello della spesa - dal Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, che presiederà i lavori.Lo rende noto il Mimit spiegando che al primo incontro delle ore 9.30 — dedicato all’andamento dei mercati energetici, con particolare riferimento ai prodotti petroliferi e ai carburanti —lle ore 11.30 — focalizzato sulle possibili ricaduteon specifico riguardo al carrello della spesa e al settore agroalimentare — prenderanno parte, oltre ai ministeri competenti: la Guardia di Finanza; i componenti istituzionali già citati in precedenza; le organizzazioni sindacali; e i rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui Coldiretti, Confagricoltura, CIA - Agricoltori Italiani, Filiera Italia, Legacoop, AGCI - Associazione Generale delle Cooperative Italiane, Confcooperative, Federalimentare, Unione Italiana Food, Unieat, Centromarca, Confcommercio, Fiesa, Confimprese, Federdistribuzione, ANCD Conad e ANCC Coop.Nella giornata di ieri, le quotazioni petrolifere hanno ripreso a correre: ila sfondato quota 85 dollari al barile, la quotazione internazionale del gasolio, di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, è al massimo dal 14 settembre 2023, quella benzina dal 15 gennaio 2025. Con queste quotazioni, riporta Staffetta online: vIl gasolio in modalità "self service" proiettato verso quota 1,9 euro - mentre la media nazionale in modalità "servito" è già a un passo dai due euro al litro.