Milano 10:58
44.515 -0,21%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:58
10.423 +0,09%
Francoforte 10:58
23.786 -0,12%

Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Post

Rialzo marcato per l'operatore postale tedesco, che tratta in utile del 2,90% sui valori precedenti.
