Francoforte: rosso per Continental

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che mostra un decremento del 2,11%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Continental, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 65,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 66,62. Il peggioramento del produttore di pneumatici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 64,36.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
