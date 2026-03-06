Italmobiliare, Kepler Cheuvreux taglia target price: profitti deboli ma in ripresa

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 28 euro
per azione (dai precedenti 34 euro) il target price
su Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo visto l'upside potenziale del 5%.
Gli analisti scrivono che il 2025 è stato un anno di transizione
per Italmobiliare, che ha registrato un calo del 38% dell'utile netto nonostante un aumento del fatturato del 10%. La ristrutturazione di alcuni asset, insieme alla fase di sviluppo di Casa della Salute e a un inizio d'anno difficile per l'asset chiave Caffè Borbone, sono stati i principali fattori trainanti. In questo contesto, il quarto trimestre è stato decisamente migliore
, con una crescita sostanziale dell'EBITDA rettificato, ma ancora fortemente influenzato da elementi non ricorrenti.
Il 2026 potrebbe essere un anno significativamente migliore
, in particolare per Caffè Borbone, che dovrebbe beneficiare del vento favorevole derivante dal calo dei prezzi del caffè (stimato un vantaggio di 20-25 milioni di euro rispetto ai 58 milioni di euro di EBITDA del 2025). Tuttavia, il 2026 potrebbe continuare a rivelarsi un anno difficile per Tecnica, che dovrebbe continuare a razionalizzare le operazioni per recuperare redditività e alcuni altri asset. La stima preliminare di Kepler è che l'EBITDA proporzionale del 2026 potrebbe essere superiore del 35-40% rispetto al livello del 2025.
"Sebbene vi siano segnali che il 2026 potrebbe essere un anno migliore, riteniamo che vi sia un divario tra il valore fondamentale a lungo termine
basato sul DCF degli asset chiave (come valutato nel NAV ufficiale, con un EV/EBITDA implicito al 2026 che stimiamo ben superiore a 10x, nonostante la ripresa) e la loro valutazione a breve termine
- si legge nella ricerca - Preferiamo rimanere neutrali in questa fase, riducendo il nostro prezzo obiettivo a 28 euro sulla base di uno sconto sul NAV aumentato del 40% (30%) e di un NAV al 2026 di 2 miliardi di euro".