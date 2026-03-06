Italmobiliare, Kepler Cheuvreux taglia target price: profitti deboli ma in ripresa

Italmobiliare

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato aper azione (dai precedenti 34 euro) ilsu, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 5%.Gli analisti scrivono cheper Italmobiliare, che ha registrato un calo del 38% dell'utile netto nonostante un aumento del fatturato del 10%. La ristrutturazione di alcuni asset, insieme alla fase di sviluppo di Casa della Salute e a un inizio d'anno difficile per l'asset chiave Caffè Borbone, sono stati i principali fattori trainanti. In questo contesto, il, con una crescita sostanziale dell'EBITDA rettificato, ma ancora fortemente influenzato da elementi non ricorrenti.Il, in particolare per Caffè Borbone, che dovrebbe beneficiare del vento favorevole derivante dal calo dei prezzi del caffè (stimato un vantaggio di 20-25 milioni di euro rispetto ai 58 milioni di euro di EBITDA del 2025). Tuttavia, il 2026 potrebbe continuare a rivelarsi un anno difficile per Tecnica, che dovrebbe continuare a razionalizzare le operazioni per recuperare redditività e alcuni altri asset. La stima preliminare di Kepler è che l'EBITDA proporzionale del 2026 potrebbe essere superiore del 35-40% rispetto al livello del 2025."Sebbene vi siano segnali che il 2026 potrebbe essere un anno migliore, riteniamo che vi sia unbasato sul DCF degli asset chiave (come valutato nel NAV ufficiale, con un EV/EBITDA implicito al 2026 che stimiamo ben superiore a 10x, nonostante la ripresa)- si legge nella ricerca - Preferiamo rimanere neutrali in questa fase, riducendo il nostro prezzo obiettivo a 28 euro sulla base di uno sconto sul NAV aumentato del 40% (30%) e di un NAV al 2026 di 2 miliardi di euro".