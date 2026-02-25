Danieli sale in Borsa con Kepler Cheuvreux che aumenta target price

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Danieli
, società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, che beneficia anche dell'aumento del target price
a 83 euro
per azione (dai precedenti 54 euro) da parte di Kepler Cheuvreux.Danieli si attesta a 68,5 euro
, con un aumento dello 0,74%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 70,1 e successiva a 73,2. Supporto a 67.